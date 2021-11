Santos tenta quebrar jejum de 15 anos sem vitória sobre o Fortaleza

O Santos terá que quebrar um longo tabu se quiser se manter longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Peixe venceu o Fortaleza foi no dia 17 de maio de 2006, pela 4ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na épocas, os gols do time comandado por Vanderlei Luxemburgo foram marcados por Rodrigo Tabata e Rodrigo Tiuí.

Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com duas vitórias do Fortaleza e quatro empates. O time cearense ficou muitos anos em divisões inferiores do futebol brasileiro, mas não perdeu para o Peixe desde que voltou à Série A, em 2019.

Ao todos, ao logo da história, foram disputado 21 jogos, com 8 vitórias do Peixe, 10 empates e 2 derrotas. O Alvinegro Praiano marcou 38 gols e sofreu 18, segundo dados do Acervo Santista.

Um confronto recente que marcou o duelo aconteceu em 2019, quando o Peixe era comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. Na Vila Belmiro, a equipe santista chegou abrir 3 a 0 com gols de Marinho, Jorge e Eduardo Sasha, mas levou o empate na segunda etapa.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (25), na Vila Belmiro às 19 horas. Enquanto o time de Fábio Carille busca vencer e se distanciar de vez da zona de rebaixamento, o Leão busca uma vaga na Taça Libertadores da América.

Confira todos os jogos entre as equipes:

29/12/1946 – Santos 4 X 1 Fortaleza – Amistoso – Presidente Vargas

01/01/1947 – Santos 4 X 0 Fortaleza – Amistoso – Presidente Vargas

18/07/1959 – Santos 2 x 2 Fortaleza – Amistoso – Presidente Vargas

23/01/1974 – Santos 5 x 1 Fortaleza – Brasileiro/73 – Castelão

15/05/1974 – Santos 2 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Castelão

18/07/1974 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Pacaembu

21/02/1981 – Santos 2 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Castelão

11/03/1984 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro

30/03/1984 – Santos 4 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Castelão

27/04/2003 – Santos 4 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro

30/08/2003 – Santos 0 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Castelão

19/06/2005 – Santos 0 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Castelão

01/10/2005 – Santos 0 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro

07/05/2006 – Santos 2 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Bruno José Daniel

10/09/2006 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Presidente Vargas

25/08/2019 – Santos 3 x 3 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro

28/11/2019 – Santos 1 x 2 Fortaleza – Brasileiro – Castelão

27/09/2020 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro

21/01/2021 – Santos 0 x 2 Fortaleza – Brasileiro/20 – Arena Castelão

15/08/2021 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Arena Castelão