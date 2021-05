Santos perde de novo para o Barcelona-EQU e se despede da Libertadores

O Santos mais uma vez falhou demais e perdeu para o Barcelona-EQU por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, em Quayaquil, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Peixe terminou na terceira colocação do grupo C, com seis pontos, e agora vai disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O atacante Kaio Jorge fez o único gol do Peixe no jogo. Damián Díaz (2) e Montaño marcaram para o Barcelona. Agora, o Santos se prepara para o Campeonato Brasileiro e terá o Bahia como adversário na estreia, sábado, às 20 horas, no estádio do Pituaçu,

O jogo

O Santos teve uma boa chance aos 13 minutos. O atacante Lucas Braga puxou contra-ataque e deu lindo passe para Kaio Jorge, o atacante tentou driblar Burrai, mas o goleiro do Barcelona-EQU conseguiu tirar a bola do brasileiro.

Quem não faz, toma!Aos 14 minutos, ,Leonel Quiñonez recebeu na esquerda e fez um belo cruzamento para Damián Díaz na segunda trave. Felipe Jonatan não acompanhou até o final e o camisa 10 do Barcelona finalizou para abrir o placar.

O time da casa seguiu melhor e quase fez o segundo aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio, Castillo ficou com a sobra do escanteio e pegou de primeira, mas João Paulo fez grande defesa e salvou o Peixe.

No final do primeiro tempo, Damián Díaz errou um passe bobo, Lucas Braga arrancou pelo meio e chutou forte da entrada da área, Burrai rabateu e Kaio Jorge empurrou para o gol para empatar o jogo.

O Santos começou o segundo tempo mais ligado, mas em outra falha da defesa o Barcelona fez o segundo. Logo aos oito minutos, Hoyos recebeu nas costas de Felipe Jonatan e tocou para Damián Díaz finalizar e vencer o goleiro João Paulo.

O Barcelona fez o terceiro aos 31 minutos. Luan Peres errou o bote no meio-campo, o Barcelona aproveitou e Montaño recebeu livre na área para chutar na saída de João Paulo.

FICHA TÉCNICABARCELONA-EQU 3 X 1 SANTOSLocal: Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, em Quayaquil (EQUData-Hora: 26/5/2021 - 21hÁrbitro: Andre Rojas (COL)Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Dionisio Ruiz (COL)Público/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Castillo, Carcelén (BAR), Kaiky Fernandes, Kaio Jorge e Lucas Lourenço (SAN)Gols: Damián Díaz (14'/1ºT) (1-0), Kaio Jorge (47'/1ºT) (1-1), Damián Díaz (8'/2ºT) (2-1), Montaño (31'/2ºT) (3-1)

BARCELONA-EQU: Javier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros, Leonel Quiñónez; Michael Carcelén (Oyola, aos 16'/2ºT), Nixon Molina, Emmanuel Martínez (Sérgio Lopez, aos 16'/2ºT), Michael Hoyos (Montaño, aos 27'/2ºT); Damián Díaz (Cortez, aos 27'/2ºT) e Carlos Garcés (Mastriani, aos 32'/2ºT). Técnico: Fabían Bustos

SANTOS: João Paulo, Pará (Madson, aos 35'/2ºT), Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro (Kevin Malthus, aos 35'/2ºT), Ivonei (Lucas Lourenço, aos 27'/2ºT) e Gabriel Pirani; Ângelo (Marcos Leonardo, no intervalo), Kaio Jorge (Copete, aos 45'/2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Márcio Araújo