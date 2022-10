Santa Rosa vence o Izabelense no Baenão e garante vaga nas quartas de final da Segundinha

A Segundinha do Parazão conheceu mais um classificado para as quartas de final. O Santa Rosa venceu o Izabelense por 3 a 1, na manhã desta quinta-feira (6), no Baenão, em Belém, e carimbou o passaporte para a próxima fase.

O sonho do acesso continua vivo para o Macaco-Prego da Vila Sorriso de Icoaraci. O Santa Rosa entrou em campo precisando reverter a vantagem do Izabelense, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1. E a vantagem do Frangão da Estrada desmoronou com gols de Wallace e dois gols de Rogério, filho do ex-jogador Rogério Belém. O Izabelense chegou a descontar, mas não conseguiu o gol que levasse a decisão para as penalidades.

VEJA MAIS

O atacante Rogério, artilheiro do dia, enalteceu a forma como a equipe se uniu e como trabalhou para reverter a vantagem do Izabelense.

“[A classificação foi construída] com trabalho forte durante a semana, sempre confiando e com o grupo fechado e unido. Entramos focados e graças a Deus fui glorificado com dois gols e consegui ajudar a equipe na classificação”, falou.

O Santa Rosa aguarda a Federação Paraense de Futebol (FPF) com a tabela para saber seu adversário na próxima fase da Segundinha do Parazão, que classifica dois clubes para elite do futebol paraense em 2023.