Santa Rosa vence o Capitão Poço em último amistoso antes da estreia no Parazão 2025

O Santa Rosa venceu o Capitão Poço por 2 a 0 no último final de semana em amistoso realizado no Estádio Municipal de Ipixuna, o Ipixunão, no município de Ipixuna do Pará, nordeste paraense. A cidade será a sede da equipe tricolor durante a disputa do Campeonato Paraense de 2025. O elenco, comandado pelo técnico Pedro Chaves, está no município desde o dia 2 de janeiro, realizando a pré-temporada.

A vitória foi construída com gols de Rafael Tanque, que converteu um pênalti no primeiro tempo, e Rogerinho, que marcou de cabeça após um cruzamento de escanteio cobrado por Weslley.

Após a partida, o treinador Pedro Chaves destacou a importância do amistoso para o desenvolvimento do time. “Os amistosos servem para adiantar evoluções e ajustar pontos que precisam ser melhorados. Independentemente do resultado, saio satisfeito com o desempenho, mesmo com o desgaste físico da pré-temporada. Os atletas responderam bem, mesmo estando com a 'perna pesada'. Meu desejo é que no próximo treino possamos evoluir ainda mais”, declarou o técnico.

A estreia do Santa Rosa no Campeonato Paraense 2025 ocorre no próximo domingo (19), contra o Independente, no Ipixunão, às 10h. Para a primeira partida oficial do ano, Chaves planeja reduzir a carga de treinamentos e preparar fisicamente os atletas para que cheguem em melhores condições à estreia.

O elenco tricolor mescla experiência e novidades para a temporada. Remanescentes de 2024, como Diego Macedo, Weslley, Rogerinho, Flavinho, Yure, Cristian, Davi e Adauto, seguem no grupo. Entre as novidades, destaca-se o volante Ameixa.

O treinador vê a equipe em evolução e acredita que o Santa Rosa está pronto para ser competitivo em 2025. “O grupo está muito forte. Um ponto positivo do amistoso foi que, mesmo utilizando três formações diferentes, o nível de atuação se manteve alto. Isso me deixa tranquilo, mas quero que o time continue buscando melhorar sempre”, afirmou.

Este foi o segundo amistoso do Santa Rosa em Ipixuna. No primeiro teste, a equipe goleou a seleção local, o Ipixunense, por 4 a 0, com gols de Weslley, PH, Rafael Tanque e Ícaro.