Santa Rosa goleia e Paraense volta a respirar na Segundinha; veja resultados

Dois jogos do Grupo A abriram a quarta rodada da Série B1 do Campeonato Paraense, a "Segundinha", neste sábado (26). Pela manhã, o Paraense venceu o Paragominas por 1 a 0 e o Santa Rosa goleou o Tiradentes por 4 a 1. Ambas as partidas ocorreram no Centro da Juventude (CEJU).

Com o resultado, o Santa Rosa assumiu a liderança da chave e se classificou aos mata-matas do torneio. No entanto, ainda não se sabe se o Macaco Prego da Vila vai disputar a segunda fase ou vai avançar diretamente às quartas de final. Tudo dependerá da posição final da equipe no grupo.

A vitória também ajudou o Paraense, equipe voltou a respirar no campeonato e sonha com a classificação. Agora, o time de Marituba depende apenas de si para avançar à próxima fase do torneio.

Restante da rodada

Outras seis partidas encerram a quarta rodada da Segundinha. Na manhã de domingo (27), o Santos recebe a Esmac e o Canaã encara o Atlético Paraense. Já no período da tarde, o Izabelense enfrenta o Fonte Nova, o São Raimundo duela com o Amazonas e o Gavião Kyikatejê encontra o Carajás. A rodada é encerrada apenas na quarta-feira (30), quando o União Paraense joga com o Pinheirense.