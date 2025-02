Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa-RJ x Vasco da Gama disputam hoje, segunda-feira (10/02), a 9° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sampaio Corrêa x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco ocupa a 3° posição do Campeonato Carioca com 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos pela competição lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Sampaio Corrêa está em 6° lugar e soma 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do Cariocão.

Sampaio Corrêa x Vasco: prováveis escalações

Sampaio Corrêa RJ: Zé Carlos, Lucas, Daniel, Thuram, Guilherme, Pablo, Alexandre, Pernão, Max, Octávio e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Payet, Alex Teixeira (Zuccarello) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa RJ x Vasco

Campeonato Carioca

Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2025, 20h