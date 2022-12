Saguntino x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (21/12) pela Copa do Rei

As equipes Saguntino x Rayo Vallecano disputam nesta quarta-feira (21/12) a 2° rodada da Copa do Rei. O jogo tem início às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nou Camp de Morvedre, em Sagunto. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Saguntino x Rayo Vallecano ao vivo?

A partida Saguntino x Rayo Vallecano pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Saguntino x Rayo Vallecano chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Rei, Saguntino venceu Amorebieta por 1 a 0. Já Rayo Vallecano eliminou Mollerussa por 3 a 1.

Prováveis escalações

Saguntino: Marcos Lavín; Roan Riera, Héctor Rodas, Carlos David, Kike Torrent, Ximo Forner, Sana Ndiaye, Ferrán Giner, César Díaz, Juanma Acevedo e Nacho Ramón. Técnico: Gerard Albadalejo.

Vallecano: Diego López; Mario, Saveljich, Mumin, Chavarría; Bebé, Diego Méndez, Mario Suárez, Pablo Muñoz; Pozo; Camello. Técnico: Andoni Iraola.

FICHA TÉCNICA

Saguntino x Rayo Vallecano

Copa do Rei

Local: Estádio Nou Camp de Morvedre, em Sagunto

Data/Horário: 21 de dezembro de 2022, 15h