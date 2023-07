Rosario x Estudiantes: veja o horário e as escalações do jogo hoje (05/07) pelo Campeonato Argentino

As equipes Rosario Central x Estudiantes disputam nesta quarta-feira (05/07) a 23° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começa às 18h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Lisandro de la Torre, em Rosário, Argentina. Confira os horários e as escalações:

Onde assistir Rosario x Estudiantes?

A partida Rosario x Estudiantes não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Como Rosario x Estudiantes chegam para o jogo?

Rosario é o 7° colocado do Campeonato Argentino com 9 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Estudiantes ocupa a 5° posição e acumula 10 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados e 19 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Prováveis Escalações

Rosario: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Francis Mac Allister; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Jhonatan Candia. Técnico: Miguel Angel Russo.

Estudiantes: Andujar; Leonardo Godoy, Núñez, Romero e Benedetti; Zuqui, Rodriguez, Sosa e Matías Godoy; Carrillo e Boselli. Técnico: Eduardo Dominguez..

FICHA TÉCNICA

Rosario x Estudiantes

Campeonato Argentino

Local: Estádio Dr. Lisandro de la Torre, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 05 de julho de 2023, 18h