Roma x Torino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (26/02) pelo Campeonato Italiano

Roma x Torino disputam hoje, segunda-feira (26/02), a 26° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Torino ao vivo?

A partida entre Roma x Torino​​ poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Roma x Torino chegam para o jogo?

Roma é o 6° colocado do Campeonato Italiano com 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 45 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato português.

Já Torino ocupa a 10° posição da competição e soma 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 23 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Roma x Torino: prováveis escalações

Roma: Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato e Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaroe Vlasic, Sanabria e Zapata. Técnico: Ivan Jurić.

Torino: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente e Angeliño; Cristante, Paredes e Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy e Lukaku. Técnico: Daniele de Rossi.

FICHA TÉCNICA

Roma x Torino

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2024, 14h30