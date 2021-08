Roger Machado não resiste à queda na Libertadores e é demitido do Fluminense

Pressionado pelo desempenho ruim, o técnico Roger Machado não resistiu após a eliminação do Fluminense na Libertadores e foi demitido após reunião da diretoria neste sábado. O Tricolor caiu na competição após empatar com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 no Equador. A ida havia sido 2 a 2 no Rio de Janeiro. O treinador tinha contrato até o fim de 2022.

A diretoria do clube está reunida e comunicará o novo comando técnico ainda ao longo deste sábado.

Apresentado em fevereiro, pouco antes do fim da temporada passada, Roger chegou como uma aposta do Flu para o retorno à Libertadores. Ele herdou o trabalho iniciado por Odair Hellmann e terminado por Marcão. Na ocasião, o técnico estava livre no mercado desde setembro de 2020, quando deixou o Bahia.

Campeão da Copa do Brasil de 2007, quando marcou o gol do título, Roger Machado jogou no Fluminense entre 2006 e 2008. Esta foi a primeira passagem dele na equipe, onde esteve por 42 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 54,7%.

Na fase de grupos, o Flu passou em primeiro, deixando o River Plate (ARG) em segundo. Nas quartas, eliminou o Cerro Porteño (PAR) vencendo fora de casa e no Maracanã. No entanto, nas quartas com o Barcelona de Guayaquil (EQU) o empate por 3 a 3 no Rio de Janeiro complicou a vida da equipe.

Na Copa do Brasil, apesar de eliminar o Red Bull Bragantino quando fez a estreia, o Fluminense sofreu para deixar o Criciúma, da Série C, pelo caminho. Agora nas quartas de final encara o Atlético-MG. Já no Campeonato Brasileiro a situação é complicada e o time está a dois pontos da zona de rebaixamento, chegando a quatro jogos sem vencer.