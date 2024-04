Robinho é escalado para 'pelada' com detentos após ser preso por estupro

O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, preso por estupro, estreou no futebol dentro da Penitenciária de Tremembé, na manhã do último domingo (31), com direito a dribles e as famosas pedaladas. À Folha de S.Paulo, agentes penintenciários afirmaram que o ex-atleta levou um "rapa" durante a partida, o que é considerado um tipo de batismo na cadeia para os recém-chegados.

Segundo informações, o ex-atleta foi convocado por outros detentos assim que deixou o regime de isolamento. Os presos ainda perguntaram a numeração de chuteira do ex-jogador e providenciaram um calçado para o jogo.

Antes de ser introduzido ao convívio com os demais detentos, Robinho passou 10 dias em uma cela de 8m². Agora, o ex-jogador divide cela com outro detento, de 22 anos, preso pelo crime de induzir alguém a se suicidar ou a praticar automutilação, conforme previsto no artigo 122 do Código Penal.

Robinho foi preso em 22 de março, pela Polícia Federal, por volta das 19h no bairro da Aparecida, em Santos, e foi encaminhado para a sede da Justiça Federal na cidade, onde passou por audiência de custódia e seguiu para Tremembé.

A prisão de Robinho ocorreu um dia após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) validar a pena imposta ao ex-jogador pela Justiça italiana.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com