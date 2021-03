Rivais, Ceará e Fortaleza começam a Copa do Nordeste em alta

A Copa do Nordeste está apenas na 2ª rodada da fase de grupos, mas a dupla Ceará e Fortaleza mostram a sua força diante dos rivais regionais.

+ Paredão falso, bracinho de jacaré e mais: Paulo Victor vira meme após título do Palmeiras

Com bom desempenho, os dois lideram suas chaves e começam a despontar como possíveis favoritos ao título do torneio.

No caso do Ceará, o Vozão chega embalado após a temporada passada, quando venceu a Copa do Nordeste e faturou uma vaga na Copa Sul-Americana.

Já o Fortaleza vive uma fase de transição. O time parece se soltar de vez da sombra de Rogério Ceni e aposta no técnico Enderson Moreira para reviver bons momentos.

+ Abel Ferreira faz história: veja os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais pelo Palmeiras

Edições passadasVale lembrar, que Fortaleza e Ceará foram os dois últimos campeões a Copa do Nordeste. Se o Vozão levou a taça ano passado, o Tricolor ficou com a taça de 2019.