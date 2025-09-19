Capa Jornal Amazônia
Rio Ave x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/09) pela Liga Portugal

Rio Ave e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Porto já soma 12 pontos a mais que o Rio Ave na Liga Portugal (X/ @FCPorto)

Rio Ave x Porto disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 2° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Rio Ave x Porto ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto já lidera a Liga Portugal, venceu todos os jogos que disputou, marcou 12 gols e teve sua defesa vazadas apenas 1 vez.

Já o Rio Ave ainda não venceu, está em 15° lugar e soma um total de 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Rio Ave x Porto: prováveis escalações

Rio Ave​: Miszta, Petrasso, Panzo, Abbey; Vrousai, Liavas, Pohlmann, Athanasiou; André Luiz, Spikic, Clayton. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos.

Porto: Costa, Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Varela, Froholdt, Mora; Pepê, Sainz, Samu. Técnico: Francesco Farioli.

FICHA TÉCNICA
Rio Ave​ x Porto
Campeonato Português
Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal
Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 16h15

Palavras-chave

porto

Rio Ave​

jogos de hoje

Campeonato Português
Futebol
