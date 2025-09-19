Rio Ave x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/09) pela Liga Portugal Rio Ave e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 19.09.25 15h15 Porto já soma 12 pontos a mais que o Rio Ave na Liga Portugal (X/ @FCPorto) Rio Ave x Porto disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 2° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Rio Ave x Porto ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Porto já lidera a Liga Portugal, venceu todos os jogos que disputou, marcou 12 gols e teve sua defesa vazadas apenas 1 vez. Já o Rio Ave ainda não venceu, está em 15° lugar e soma um total de 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Betis x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) por La Liga Betis e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Stuttgart x St. Pauli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Bundesliga Stuttgart e St Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Rio Ave x Porto: prováveis escalações Rio Ave: Miszta, Petrasso, Panzo, Abbey; Vrousai, Liavas, Pohlmann, Athanasiou; André Luiz, Spikic, Clayton. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos. Porto: Costa, Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Varela, Froholdt, Mora; Pepê, Sainz, Samu. Técnico: Francesco Farioli. FICHA TÉCNICA Rio Ave x Porto Campeonato Português Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 16h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave porto Rio Ave jogos de hoje Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 21.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00