Rio Ave x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pela Liga Portugal

Rio Ave x Gil Vicente disputam hoje, sexta-feira (16/05), a última rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Rio Ave x Gil Vicente ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rio Ave é o 10° colocado da Liga Portugal e acumula 9 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 38 gols marcados e 54 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Gil Vicente ocupa a 14° posição com 8 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, 33 gols marcados e 46 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Rio Ave x Gil Vicente: prováveis escalações

Rio Ave: Miszta; Tomé, Kostoulas, Panzo, Karse; Tiknaz, Aguilera; André Luiz, Neto, Bondoso; Clayton.

Gil Vicente: Andrew; Carlos, Elimbi, Buatu, Mutombo; Bamba, Caseres; Correia, Garcia, Marques; Felipe.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Gil Vicente

Campeonato Português

Local: Estádio da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, Portugal

Data/Horário: 16 de maio de 2025, 15h