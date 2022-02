Reta final do Parazão começa neste sábado; confira os jogos

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense será decidida neste sábado. Dentre as oito vagas do quadrangular decisivo, a maior parte delas está em aberto. A partir das 15h30, o quadro decisivo do Parazão começa a ser desenhado.

Na Arena Verde, Paragominas e Tapajós começam os confrontos por uma vaga. O duelo tem algumas disparidades devido às campanhas realizadas até aqui. O PFC tem a possibilidade de avançar na competição através do critério de classificação do terceiro colocado. Com seis pontos, não será possível alcançar o segundo colocado, o Águia, que tem 11. Por isso, o time do técnico Samuel Cândido quer surpreender o Tapajós, que lidera o grupo B, com 11 pontos, empatado com a Tuna Luso.

Outro confronto no mesmo horário, no estádio José Diogo é entre Bragantino e Independente. Os donos da casa vêm de derrota para o Caeté e viram a liderança do grupo B escapar por pouco, o oposto do Galo Elétrico, comandado pelo técnico Léo Goiano, que venceu a última partida, com gol de Laílson. O Independente é o terceiro colocado no grupo C, com 11 pontos e chances abertas para avançar à próxima fase.

Amazônia Independente e Itupiranga fazem o jogo dos desesperados. Ambos são lanterna de grupo. O primeiro tem apenas quatro pontos em sete jogos e não tem mais chances de classificação, exceto por uma combinação bem improvável de resultados, que o colocaria como um dos melhores terceiros colocados. O Itupiranga vem de um empate contra o Paragominas e chegou aos sete pontos. Em caso de vitória, pode até garantir vaga na primeira posição, devido à proximidade com os líderes da chave, Tapajós e Tuna Luso, ambos com oito pontos.

A outra partida acontece entre Tuna Luso e Caeté, também às 15h30, no estádio do Souza. A Águia Guerreira chega ao fim da primeira fase em segundo lugar do grupo B, com oito pontos e vem de uma derrota para o Independente, sob o comando do técnico Emerson Almeida. Já o Caeté quer manter a liderança na chave C, após vencer o Bragantino, em, Bragança. Para surpreender o adversário, o técnico o técnico Josué Teixeira deve contar com o time sem desfalques.