Resende x Fluminense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca

As equipes Resende x Fluminense disputam neste sábado (14/01) a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Resende x Fluminense ao vivo?

A partida Resende x Fluminense pode ser assistida ao vivo pela TV Band, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Resende x Fluminense chegam para o jogo?

No Campeonato Carioca de 2022, Resende ficou em 7° lugar e somou 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já o Fluminense foi o campeão da edição e ficou com um total de 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

Prováveis escalações

Resende: Jefferson Luis; Juninho, Rayne, Hiago e Kevyn; Kevin, Paulo Victor, Geovani e Stefano; Igor Bolt e Léo Itaperuna.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Jorge; André, Martinelli e Yago Felipe; Ganso, Jhon Arias e Germán Cano.

FICHA TÉCNICA

Resende x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 14 de janeiro de 2023, 16h