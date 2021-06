Renata Fan desabafa na web após goleada do Fortaleza sobre Inter: 'Estou humilhada'

O Fortaleza não tomou conhecimento do Internacional na partida deste domingo e bateu os Colorados por 5 a 1 pelo Brasileirão 2021. Por isso, a apresentadora Renata Fan foi às redes sociais para expressar seu descontentamento com o trabalho do técnico Miguel Ángel Ramirez. Fan também destacou que gostaria de Abel Braga no comando da equipe e que o time apenas piorou desde o fim do Brasileirão 2020.

- Parabéns ao Fortaleza que contratou um bom técnico. E que hoje amassou meu Colorado. Estávamos no caminho certo até o fim do Brasileiro 2020. E o Presidente já tinha se comprometido com o espanhol! E agora? Se vira nos trinta para não afundar de vez! De joelhos, pede perdão para o Abel e para cada um de nós, torcedores. De resto, estou humilhada! Uma boa segunda-feira para pedir folga - disse a apresentadora na publicação que levou seu anúncio.

- O futebol não é original! O que é bom deve ser copiado. O ruim, descartado. Desde o fim da Série A de 2020, o Inter "involuiu", perdeu força e organização. Os jogadores são praticamente os mesmos, mas o comando técnico não rendeu. Pegou um time definido e destruiu tudo. Recomeçamos pior - avaliou Renata. ​- Abel Braga era para estar aí, e o presidente não teve humildade para entender que identidade e história são importantes! Assim como continuidade. Mesmo sem o Brasileirão no final, era reconhecer o positivo e acreditar em um cara que ama o Inter e se conecta com a torcida! Vai, liga para ele e admita que errou! Com sinceridade e antes que tenha que contratar um técnico que não vai mudar nada - completou Renata Fan.

Após duas rodadas, o Internacional está na 16ª colocação da Série A do Brasileirão 2021. Já o Fortaleza é o atual líder do campeonato com duas vitórias em dois jogos.