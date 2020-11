Remo x Botafogo-PB encerram a 16º rodada; acompanhe todas as possibilidades e ouça comentários

A conclusão da 16º rodada envolve um jogo decisivo e que irá impactar a sequência da competição. Botafogo-PB x Remo jogam às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Abaixo, a reportagem listou as possibilidades considerando os três quadros possíveis: vitória do Remo, vitória do Botafogo ou empate.

Vitória do Remo

Classifica o Leão matematicamente - isso porque abriria seis pontos do quinto colocado, o Manaus, restando seis pontos em disputa. No entanto, o Remo teria mais vitórias que o adversário, que é o primeiro critério de desempate.

Umas possível vitória azulina, porém, traria um peso menor para o jogo contra o Manaus, que é o adversário direto do Paysandu na luta pelo G4. Portanto, não é tão interessante para o Paysandu. Além disso, se obtiver os três pontos, o Leão tira o Vila Nova-GO da vice-liderança.

Empate

Encaminha a classificação matemática do Remo, contudo, não a assegura. E daria um peso maior para o jogo contra o Manaus, na Arena Amazônia, pela 17º rodada. O empate também não resolve a situação dramática do Botafogo-PB, que luta contra o rebaixamento. Dessa forma, beneficiaria o Treze, que é o adversário do Botafogo na luta contra o Z2.

Derrota do Remo

Beneficia o Paysandu e o Vila Nova-GO porque ambos observariam um adversário pelo G4 tropeçando na rodada. Também beneficia o Manaus que ainda poderia alcançar o Remo na luta pela classificação.

