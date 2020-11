Remo, Paysandu ou Tuna? Conheça o time preferido dos candidatos à Prefeitura de Belém

Você está curioso para saber qual o time preferido dos candidatos à Prefeitura de Belém? A editoria de esportes de O Liberal vai tirar a curiosidade.

A equipe aproveitou a iniciativa de O Liberal Eleições e fez questionamentos sobre o assunto - apenas Jair Lopes que não compareceu ao chamado para entrevistas da Redação Integrada. Os demais candidatos foram questionados e fizeram revelações - Dr Jerônimo respondeu via assessoria. Leia:

Delegado Everaldo Eguchi (Patriota) - "Meu time do coração é o azul mais forte, eu gosto daquele azul mais escuro que eu me sinto melhor".

Dr Jerônimo (PMB) - A assessoria do candidato informou que o mesmo não possui preferencia por nenhum time, mas que apoia todos.

Guilherme Lessa (PTC) - "Eu não tenho torcida por um time especifico, ou Remo ou Paysandu, mas na minha casa a família se divide na torcida".

Mario Couto (PRTB) - "Eu tenho um clube do coração, gosto das cores, que eu gosto de ver jogar, que, quando perde, me sinto triste, que é o Flamengo. E fora o Flamengo é a Seleção Brasileira".

Gustavo Sefer (PSD) - "Eu sou remista, mas sou apaixonado por futebol e apaixonado pelo futebol paraense".

Cleber Rabelo (PSTU) - "Sempre fui remista. Antes de chegar no Pará, sou maranhense, já torcia pelo Remo. Meu pai organizava um time chamado Clube do Remo. Em canteiro de obras, sempre tiramos barato quando o Remo ganha. E também aceito às brincadeiras quando o Paysandu ganha".

Edmilson Rodrigues (PSOL) - "Sou torcedor do Paysandu. Nacionalmente, tenho duas paixões: o Santos (porque toda criança gritava gol do Pelé) e o Flamengo (que é um clube popular). Gosto do futebol".

Cássio Andrade (PSB) - "Eu só torço para um time no Brasil, que é o Paysandu. Confesso que acompanho pouco o futebol, por conta da minha vida como deputado federal, em Brasília"

Thiago Araújo (Cidadania) - "Sou remista. Não só o futebol como outras modalidades são propulsoras do combate à desigualdade em Belém"

José Priante (MDB) - "O futebol do Pará deve muito para às torcidas, todos nós temos essa paixão. Sou torcedor do Clube do Remo, é o clube do meu coração".

Vavá Martins (Republicanos) - "O meu clube de coração, aonde eu tenho muitos amigos e eu torço, inclusive jogo lá no futsal, é a Tuna Luso Brasileira".