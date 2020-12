Remo e Paysandu iniciam vendas de ingressos virtuais para os jogos do quadrangular

Depois da arrecadação do último clássico Re-Pa ultrapassar mais de R$50 mil para cada equipe, Leão e Papão iniciaram mais uma vez as vendas de ingressos virtuais.

O Paysandu que vendeu mais de 10 mil bilhetes contra o Botafogo-PB e mais de 5 mil contra o Remo, iniciou as vendas pela internet para a partida contra o Ypiranga-RS, marcada para o sábado (13), no valor de R$10 e com vendas pelo site . Os ingressos estão ajudando o clube a honrar compromissos com funcionários e jogadores.

Fala, Fiel! Agora é reta final e nós vamos juntos #EmBuscadoAcesso! 🔵⚪️



Compre o seu ingresso virtual por R$10 e ajude o Papão! Precisamos do teu apoio! 👊🏽💙



VENDA ONLINE: https://t.co/zimFGxowis#PaysandudaAmazônia pic.twitter.com/xLmhkzDjxD — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 7, 2020

Pelo lado do Baenão não é diferente. O clube divulgou os valores dos ingressos para o jogo contra o Londrina-PR. A diretoria colocou opções aos torcedores nos valores de R$20, R$50 e R$10 referente à meia-entrada. Os bilhetes estão à venda nas Lojas do Remo de forma presencial e também pelo site .