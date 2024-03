Relembre protestos de torcedores de Remo e Paysandu nos últimos anos; foto

Torcedores do Remo realizaram protestos contra a diretoria do clube e o técnico Ricardo Catalá nesta quarta-feira (28). Vários pontos da cidade amanheceram com cartazes e faixas criticando a gestão do presidente Antônio Carlos Teixeira e pedindo a saída do treinador remista. As manifestações ocorreram após o anúncio de não renovação de contrato do goleiro Vinícius, ídolo do Remo.

No entanto, está não é a primeira vez que um clube paraense passa por uma situação como esta. Nos últimos anos, torcedores de Remo e Paysandu já realizaram vários protestos, que renderam bastante repercussão. Confira alguns:

Protestos de torcidas paraenses Protestos contra a gestão do ex-presidente do Remo Zeca Pirão, em 2014 Protesto pedindo voto direto nas eleições do Remo, em 2012 Protestos contra a gestão do ex-presidente do Remo Amaro Klautau, em 2010 Protesto contra o então técnico do Remo, Edson Gaúcho, em 2012 Protestos contra a gestão do presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em 2023 Protestos contra a gestão do atual vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera, em 2023 Protestos contra a gestão do ex-presidente do Paysandu Vandick Lima, em 2013