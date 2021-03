Reforço: Tapajós contrata atacante gaúcho para resolver problema de falta de gols

Com um gol em três jogos realizados o Tapajós tem um dos ataques menos produtivo no Parazão, fato preocupante para o técnico Matheus Lima que vinha conversando com a diretoria sobre o problema.

Os apelos do técnico foram ouvidos pelo presidente Sandiclei Monte. Nesta quinta-feira (11) o clube anunciou a contratação do João Victor, atacante, de 21 anos.

Ele foi apresentado ao elenco e começou a treinar. O Boto corre agora para legalizá-lo e poder enfrentar o Paragominas, na Arena Verde, no domingo (14), às 10h.

João Victor, gaúcho, está vindo do Azuriz, time campeão da segunda divisão do futebol paranaense. Neste ano o time está subiu para elite e vai contar com o atacante Hélio Borges, ex-Remo.

Dispensa

Com a chegada de João Victor, o clube liberou dois jogadores do elenco, ambos atacantes: Caeté e Ricardo Maranhão. A decisão partiu do presidente Sandiclei que esteve presente no treino de quinta-feira (11) no estádio Edilson Abreu, em Santa Izabel.

Caeté era reserva e vez por outra entrava no segundo tempo de jogo. Ricardo Maranhão era titular no ataque do Boto, lanterna do grupo B com um ponto ganho.