Redes sociais do Cuiabá reclamam da arbitragem contra o Grêmio

Pouco tempo após o fim da partida onde o Cuiabá foi derrotado na ida das quartas de final para o Grêmio por 2 a 1, as redes sociais do clube demonstraram que a arbitragem não agradou em nada ao clube do Centro-Oeste.

Nas considerações sobre o confronto, a postagem falou em "VAR como o melhor dos gaúchos" além de não mencionar em nenhum momento o nome do Imortal, limitando-se a agregar que a vaga será definida na cidade de Porto Alegre na próxima quarta-feira (18).

A principal reclamação dos jogadores dentro do campo e também do técnico interino Franco Muller foi no desenrolar do lance que ocasionou o pênalti de Anderson Conceição sobre Pepê com o entendimento de que, na bola cruzada por Cortez, ela saiu pela linha de fundo. Algo que, na consulta do VAR, não foi assinalado.

No embate de volta, o empate favorece a classificação do Grêmio enquanto vitória do Cuiabá por um gol leva as penalidades. A classificação do Dourado só ocorre no tempo normal com triunfos por dois ou mais gols de diferença.