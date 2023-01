Real Oviedo x Atlético Madrid: onde assistir e o horário do jogo hoje (04/01) pela Copa do Rei

As equipes Real Oviedo x Atlético Madrid disputam nesta quarta-feira (04/01) a 2° rodada da Copa do Rei. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Oviedo x Atlético Madrid ao vivo?

A partida Real Oviedo x Atlético Madrid pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Real Oviedo x Atlético Madrid​ chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Oviedo venceu Gimnástica por 3 a 2.

Já Atlético Madrid superou Almazán por 2 a 0.

Prováveis escalações

Real Oviedo: Nadal; Ahijado, Luengo, Calvo, Bretones; Prendes, Suarez; Rozada, Koindredi, Sanchez; Baston. Técnico: Álvaro Cervero.

Atlético Madrid: Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Barrios, Koke, Reguilon; Lemar, Morata. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Real Oviedo x Atlético Madrid

Copa do Rei

Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo

Data/Horário: 04 de janeiro de 2023, 16h