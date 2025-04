Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Copa del Rey

Real Madrid x Real Sociedad disputam hoje, terça-feira (01/04), a volta das semifinais da Copa del Rey. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Real Madrid x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Rei da Espanha desse ano, o Real Madrid passou por uma vitória de 5 a 0 sobre o Deportivo Minera, outra de 5 a 2 sobre o Celta de Vigo e uma terceira de 3 a 2 sobre Leganés.

Já o Real Sociedad passou por uma vitória de 5 a 0 sobre Jove Español, outra de 1 a 0 contra Conquense, uma terceira de 2 a 0 contra Ponferradina, outra de 3 a 1 sobre Rayo Vallecano e uma terceira de 2 a 0 contra Osasuna.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Real Madrid por 1 a 0.

Real Madrid x Real Sociedad: prováveis escalações

Real Madrid: Lunin, Lucas, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinicius Junior, Mbappé e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Zubimendi, Sucic, Pablo Marín; Kubo, Oyarzabal e Sergio Gómez. Técnico: Imanol Alguacil.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Real Sociedad

Copa do Rei da Espanha

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 01 de abril de 2025, 16h30