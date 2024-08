Real Madrid x Chelsea: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (06/08)

Real Madrid x Chelsea se enfrentam hoje, terça-feira (06/08), em um Amistoso Internacional. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e MAX, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Madrid perdeu as duas partidas que disputou até o momento da pré-temporada. Na primeira partida derrota para o Milan por 1 a 0, no jogo que marcou a estreia de Endrick com a camisa do Real Madrid. No confronto seguinte derrota para o Barcelona por 2 a 1.

Já o Chelsea vem de quatro jogos disputados nas últimas semanas, empatou um, perdeu dois e venceu em apenas uma oportunidade. No mais recente, encarou o principal clube da Premier League, Manchester City, e acabou derrotado por 4 a 2.

Real Madrid x Chelsea​: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militão, Rüdiger e Fran García; Dani Ceballos, Mario Martin e Arda Güler; Rodrygo, Endrick e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Filip Jorgensen; Reece James, Benoit Badiashile, Colwill e Ben Chilwell; Dewsbury-Hall, Enzo Fernández; Noni Madueke, Nkunku e Sterling; Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Chelsea

Amistoso Internacional

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte

Data/Horário: 06 de agosto de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)