Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/03) pela Copa do Rei

As equipes Real Madrid x Barcelona disputam nesta quinta-feira (02/03) a semifinal da Copa do Rei da Espanha. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Barcelona ao vivo?

A partida Real Madrid x Barcelona pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Real Madrid x Barcelona​ chegam para o jogo?

Na Copa do Rei, Real Madrid venceu Cacereño por 1 a 0, Villarreal por 3 a 2 e Atlético Madrid por 3 a 1. O time é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

Já Barcelona superou Intercity por 4 a 3, Ceuta por 5 a 0 e Real Sociedad por 1 a 0. A equipe lidera La Liga com 19 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Nacho (Camavinga); Camavinga (Tchouaméni), Modric e Valverde; Rodrygo (Asensio), Vinicius Junior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Christensen e Jordi Alba; Busquets, Kessié e Gavi; Raphinha, Ansu Fati e Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Barcelona

Copa do Rei

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 02 de março de 2023, 17h