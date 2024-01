Real Madrid prepara última investida por Mbappé: ultimato para acordo em 2024

A novela envolvendo Kylian Mbappé e o Real Madrid ganha novos capítulos, com o clube espanhol planejando uma última investida na próxima semana. A proposta será um ultimato: o atacante não terá mais oportunidades de ingressar no time após 2024. Enquanto isso, o PSG mantém otimismo na renovação do contrato do jogador, que expira em junho.

Segundo informações dos jornais Marca (Espanha), L'Equipe (França) e do portal The Athletic, a partir desta segunda-feira (1) Mbappé, de 25 anos, estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. O Real Madrid planeja entrar em contato com o francês para conhecer suas intenções, mas sem prolongar as negociações como ocorreu em 2022.

Os relatos indicam que o clube espanhol oferecerá uma proposta semelhante à de um ano e meio atrás: 26 milhões de euros (R$ 140 milhões) líquidos por temporada, além de 130 milhões de euros (R$ 698 milhões) em bônus de assinatura. No entanto, o Real Madrid não pretende aumentar a oferta, o que colocaria Mbappé como o jogador mais bem pago do elenco, embora ainda abaixo do que ele recebe atualmente no PSG.

Os veículos destacam que o Real Madrid está tranquilo na negociação, confiando em alternativas como Bellingham e no potencial de Rodrygo, Vinicius Junior e do futuro reforço Endrick, que chegará em junho de 2024. Além disso, o clube mantém a esperança de atrair Haaland no futuro, considerando o desejo do jogador em atuar na equipe.