Re-Pa nas redes: Paysandu supera Remo em crescimento nas mídias sociais em 2021

No Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, feito pelo IBOPE Repucom, o Paysandu superou o Remo no crescimento nas redes sociais, em 2021. Segundo a lista de 50 times, o Papão aparece na 23ª posição, com 1,101 milhão de novas inscrições nas mídias. Já o Remo fica em 25°, com 1,059 milhão. Foram somados os números de cinco plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok.

Paysandu superou o Remo no Ranking Digital (Reprodução / IBOPE Repucom)

Curiosamente, o Paysandu tem o maior crescimento em relação ao rival em apenas duas redes: Twitter e Instagram. Já o Remo vence no Facebook, YouTube e TikTok. Porém, os números do Papão são melhores em relação ao Leão no combinado das cinco plataformas.

O Flamengo é o líder do Ranking Digital, com ampla vantagem sobre o Corinthians - 44 milhões contra 27 milhões. O São Paulo aparece na terceira posição, o Palmeiras em quarto e o Santos em quinto. Grêmio, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional completam o Top 10.