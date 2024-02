'Re-Pa dos mosaicos' ganha versão game pelas mãos de design paraense

O clássico mais disputado do mundo ganha uma nova roupagem que avança sobre a realidade e recria a rivalidade entre Remo e Paysandu no universo game. Essa foi a proposta do técnico em informática Edgar Menezes ao recriar uma variação do famoso jogo Pro Evoluttion Soccer, conhecido como PES, com os elementos que envolvem o universo Re-Pa.

A partida virtual é uma recriação do duelo da quinta rodada do Campeonato Paraense, disputada no último dia 4 de fevereiro, que ficou marcado na história como o "Re-Pa dos Mosaicos". Embora o resultado tenha sido um amargo empate em 0 a 0, o espetáculo em si foi fielmente recriado, incluindo as escalações, a festa das torcidas, o estádio e a trilha sonora, obviamente o techno melody.

O jogador que quiser experimentar a novidade, precisa comprar a base original, o PES 21, ou o Efootball, e depois baixar as modificações de forma gratuita, e pode ser acessado apenas pelo computador. Ao entrar, o jogador se depara com todos os comandos tradicionais de seleção. Após os comandos necessários e a identificação dos atletas - todos da atual temporada - o cenário muda para o gramado do Mangueirão, onde nota-se perfeitamente as torcidas com os seus respectivos mosaicos.

Todos os detalhes são bem definidos, jogadores, gramado, estádio, torcidas, mosaicos e uma trilha sonora genuinamente paraense. Todo o processo de criação e modificação começou em 2015, com as versões anteriores do PES 15 e 16. A última atualização é de janeiro deste ano, conduzida pelo próprio Edgar e equipe.