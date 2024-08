RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino x Fortaleza disputam hoje, sábado (17/08), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Bragantino x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Red Bull Bragantino acumula no Brasileirão 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Fortaleza está na vice-liderança com 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do campeonato brasileiro.

RB Bragantino x Fortaleza: prováveis escalações

Bragantino: Lucão; Jadsom, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Titi) e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Hércules e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Pedro Augusto e Breno Lopes; Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 17 de agosto de 2024, 18h30