Rangers x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) pela Liga Europa

Rangers x Fenerbahçe disputam hoje, quinta-feira (13/03), a volta das oitavas de final da Liga Europa. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Rangers x Fenerbahçe ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Euro 360 da CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira fase, o Rangers terminou em 8° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Fenerbahçe ficou em 24° lugar e acumulou 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Rangers por 3 a 1.

Rangers x Fenerbahçe: prováveis escalações

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar e Balogun; Yilmaz, Raskin, Barron e Jeftel; Cerny e Diomande; Dessers. Técnico: Barry Ferguson.

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat e Akçiçek; Muldur, Szymanski, Fred e Kostic; Tadic; En Nesyri e Dzeko. Técnico: Jose Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Rangers x Fenerbahçe

Europa League

Local: Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 13 de março de 2025, 17h