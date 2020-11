Raí afirma que São Paulo pode pedir anulação de jogo: 'Erro absurdo'

O lance polêmico aconteceu aos doze minutos do segundo tempo, quando Pablo, em posição de impedimento, aproveitou chute desviado na zaga do Ceará e marcou. A arbitragem deu impedimento, mas após contato com o VAR, confirmou o gol e deixou o Ceará dar o reinício do jogo. O problema é que depois o juiz voltou atrás e marcou novamente a posição irregular. Isso pode caracterizar o erro de direito, quando o árbitro erra na aplicação de uma regra e muda uma marcação de campo após permitir o reinício do jogo.

Com o empate, o São Paulo perdeu a chance de ser líder do Brasileirão. O Tricolor chegou aos 38 pontos, atrás de Atlético-MG e Flamengo.

Raí reclamou da arbitragem (Foto:Rubens Chiri/saopaulofc.net)