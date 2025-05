Racing x Colo-Colo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/05) pela Libertadores

Racing x Colo-Colo disputam hoje, quarta-feira (14/05), a 5° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing Club x Colo Colo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Colo-Colo é o lanterna do Grupo E, ainda não obteve vitórias e acumula 2 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Racing ocupa a vice-liderança do mesmo grupo e soma 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 3 gols sofridos.

Racing Club e Colo Colo empataram por 1 a 1 durante a terceira rodada da Copa Libertadores da América.

Racing x Colo Colo: prováveis escalações

Racing Club: Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez, Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Fernández. Técnico: Gustavo Costas.

Colo Colo: Cortes; Opazo, Saldivia, Vegas, Wiemberg; Pavez, Zavala, Pizarro; Rodríguez, Cepeda e Correa. Técnico: Jorge Almirón.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Colo-Colo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 14 de maio de 2025, 21h30