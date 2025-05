Botafogo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Libertadores

Botafogo x Estudiantes disputam hoje, quarta-feira (14/05), a 5° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Estudiantes ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Estudiantes é o 2° colocado do Grupo A da Libertadores e soma apenas 3 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Botafogo está em 3° lugar no mesmo grupo com um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 3 gols marcados e 1 gol sofrido.

Estudiantes venceu o Botafogo por 1 a 0 durante a terceira rodada da Copa Libertadores da América.

Botafogo x Estudiantes: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Jeffinho e Cuiabano; Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves e José Sosa; Tiago Palacios e Luciano Giménez (Alario). Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Estudiantes

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 14 de maio de 2025, 21h30