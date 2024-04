Quando começa o Brasileirão 2024: veja data, clubes, atual campeão e jogos da primeira rodada

A edição 2024 do Campeonato Brasileiro iniciará no segundo fim de semana de abril. Com 20 times participantes, a competição não parará durante a Copa América e terá jogo de abertura. Confira os clubes participantes, o atual campeão e os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2024:

Quando começa o Brasileirão 2024?

A CBF ainda não confirmou se a primeira rodada iniciará no dia 13 ou 14 de abril. Os horários exatos das partidas também não foram divulgados.

Quais clubes participam do Brasileirão 2024?

Nesta edição, participarão os seguintes times:

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Bragantino

São Paulo

Vasco

Vitória

​Quais são os jogos da primeira rodada do Brasileirão?

Os jogos da primeira partida do Brasileirão 2024 são:

Vasco x Grêmio Internacional x Bahia Vitória x Palmeiras Athletico-PR x Cuiabá Atlético-GO x Flamengo Corinthians x Atlético-MG Criciúma x Juventude Fluminense x Bragantino Cruzeiro x Botafogo São Paulo x Fortaleza

​Qual o atual campeão do Brasileirão?

O Palmeiras sagrou-se campeão do Brasileirão 2023, seu 11° título pela competição. Na última rodada, a equipe empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, totalizando 70 pontos, 2 a mais que o vice-líder Grêmio.

Quem mais venceu títulos pelo Brasileirão?

São Paulo é quem mais detém títulos pelo Brasileirão, com 33 taças. Em seguida, vem Palmeiras, com 11; Santos com 8; e Corinthians com 7.