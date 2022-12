PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/12) pela Ligue 1

As equipes Paris Saint-Germain x Strasbourg disputam nesta quarta-feira (28/12) a 16° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em paris. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Strasbourg ao vivo?

A partida PSG x Strasbourg pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como PSG x Strasbourg​​ chegam para o jogo?

Paris Saint-Germain lidera invicto a Ligue 1 com um total de 13 vitórias, 2 empates, 43 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Strasbourg é o vice-lanterna da competição e soma apenas 1 vitória, 8 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 26 gols sofridos.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Soler; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Pablo Sarabia, Mbappé e Ekitike. Técnico: Christophe Galtier.

Strasbourg: Sels; Djiku, Nyamsi, Le Marchand; Delaine, Bellegarde, Pricic, Sissoko e Dagba; Diallo e Gameiro. Técnico: Julien Stephan.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Strasbourg

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Parc des Princes, em paris

Data/Horário: 28 de dezembro de 2022, 17h