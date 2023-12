PSG x Metz: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/12) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x Metz disputam hoje, quarta-feira (20/12), a 17° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Metz ao vivo?

A partida entre PSG x Metz​​ poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como PSG x Metz chegam para o jogo?

PSG lidera a Ligue 1 com 11 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 39 gols marcados e 13 gols sofridos. Antes do seu empate com LOSC na última rodada, o time estava em uma sequência de 8 vitórias.

Metz é o 14° colocado da competição e soma 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 15 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

PSG x Metz: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha, Ugarte e Lee; Barcola (Kolo Muani), Dembelé e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Metz: Oukidja; Colin, Traoré, Hérelle e Udol; Jallow, Jean Jacques e Camara; Van Den Kerkhof (Sabaly), Elisor e Diallo. Técnico: László Boloni.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Metz

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 20 de dezembro de 2023, 17h