Projeto abre inscrições para iniciação de ginástica artística para crianças

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), abre na próxima segunda-feira (3) inscrições para o programa Talentos Esportivos. Serão oferecidas 40 vagas para a iniciação na modalidade de Ginástica Artística, destinadas a crianças de 5 a 8 anos. As aulas serão gratuitas e focadas no treinamento de salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo.

O programa é realizado em parceria técnica com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e já revelou talentos para o cenário esportivo nacional e internacional. No ano passado, a ginasta Andreza Lima, integrante da iniciativa estadual, participou das Olimpíadas de Paris, destacando-se como um exemplo do impacto do projeto.

Seel abre vagas na ginástica artística no Programa Talentos Esportivos 2025 (Divulgação/ Seel)

As aulas acontecerão no ginásio de Ginástica Olímpica da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, que passou por reformas para melhor receber os atletas. O responsável pelos treinamentos será o professor Ulisses Lima, que há mais de 20 anos atua no projeto.

Atualmente, o programa atende cerca de 120 alunas em diferentes níveis, desde a iniciação até o treinamento avançado. Com as novas vagas, o número de participantes pode chegar a 160. “

Como se inscrever

As inscrições para o programa Talentos Esportivos serão realizadas presencialmente na Uepa, das 14h às 16h, até o preenchimento das vagas. Para participar, é necessário apresentar duas fotos 3x4, cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência e atestado médico emitido por um pediatra, liberando a criança para atividades físicas.

Serviço

Programa Talentos Esportivos – Matrículas

Início das inscrições: Segunda-feira (3), das 14h às 16h

Local: Uepa – Avenida João Paulo II, nº 817, bairro do Marco, Belém

Mais informações: (91) 98154-0713