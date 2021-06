Presidentes de Remo e Paysandu doam camisas para leilão beneficente

O pequeno Francisco, de apenas quatro anos, é portador de uma doença extremamente rara chamada Lipofusciose Ceróide Neuronal tipo 2 (CLN2). Francisquinho, como é carinhosamente conhecido, é morador de Breves, na ilha do Marajó.

Apesar de rara, a doença possui tratamento, mas de alto custo. Segundo o pai de Francisco, Bruno Marinho, pode chegar a mais de R$ 3 milhões por ano. A família já entrou na Justiça para pedir que o Sistema Único de Saúde (SUS) custeasse o valor, porém até o momento ainda não houve resposta.

(Reprodução/Instagram)

“Como a doença vem avançando de forma muito rápida , iniciamos uma campanha para tentar arrecadar o valor para pelo menos iniciar o tratamento. Estamos fazendo várias ações e uma delas é o leilão das camisas. Conseguimos contato com as diretorias de Paysandu e Remo, que disponibilizaram as camisas autografadas pelos atletas”, afirmou Bruno.

E, para estimular as doações, os pais decidiram criar um desafio entre as torcidas de Leão e Papão. Bruno é bicolor, enquanto a esposa, Joline, é remista. A torcida que arrecadar o maior valor, fará com que um deles tenha que vestir o uniforme do rival.

Como participar

O leilão será finalizado no dia 2 de julho. Até lá, qualquer pessoa pode fazer um lance via chave Pix (ajudaofrancisquinho@gmail.com) ou transferência bancária. Todo lance já é uma doação. Parciais serão divulgadas a cada dez dias. Mais informações no Instagram @franciscoalexandrecm.