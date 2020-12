Presidente do Cruzeiro diz que Deivid e Felipão seguem no clube em 2021

O torcedor do Cruzeiro está tentando aceitar a dura realidade do time, que deve seguir jogando a Série B em 2021. Após o empate com o Cuiabá em casa, a Raposa está praticamente sem chances de conseguir o acesso. Já pensando no planejamento da próxima temporada, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falou sobre o momento da equipe, admitindo que o time mineiro seguirá na segunda divisão no ano do seu centenário. Sérgio também disse que conta com o diretor de futebol Deivid e com o técnico Luiz Felipe Scolari para o ano de 2021, como peças importantes do departamento de futebol. Porém, indicou que haverá mudanças também. - Com o Felipão, nosso contrato é até o fim de 2022. Nossa conversa toda é no sentido de fazer um planejamento no ano que vem juntos. Só se tiver alguma coisa fora do comum, por parte dele, mas não acredito. Mas o interesse do Cruzeiro é esse (continuidade no trabalho de Felipão), sim. Departamento de futebol, sim, o Deivid continua com a gente, mas temos a ideia de mexer algumas coisas nele, em partes da estrutura antes, para a gente poder caminhar no ano que vem-disse em entrevista ao SporTV.

O mandatário cruzeirense foi realista e também demonstrou que já entende a situação do time nesta fase final de Série B, sem acalentar esperanças de acesso. - Internamente, a gente sabe que a realidade é essa. Até a rodada de ontem, tinha expectativa. Tinha rodada que teve 1% de classificação, em outra teve 24% de chance. Ontem, a gente sabe que a situação está complicada e tudo caminha para ser essa nossa realidade mesmo-concluiu.