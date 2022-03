Após queda no Parazão, presidente do Castanhal comenta planejamento para a Série D

Após a eliminação nas quartas de final do Parazão, o Castanhal passa por uma pequena reformulação, até o momento, no elenco. No início da semana, o clube anunciou as saídas do meia Lukinha, do atacante Leandro Cearense e do zagueiro Samuel Caveira.

Enquanto alguns saem, outros tiveram as permanências asseguradas. Casos do zagueiro Gustavo, do volante Ricardo Capanema e do meia Willian Fazendinha, que tiveram os contratos renovados para a Série D.

Com isso, a equipe de O Liberal conversou com o presidente do Japiim, Helinho Paes, para falar sobre o planejamento para o Campeonato Brasileiro. Questionado se mais saídas ou novas renovações ocorrerão até o início da Quartona - no dia 17 de abril -, o presidente apenas garantiu que a equipe vai lutar pelo acesso.

"O planejamento é de ter uma equipe bastante competitiva, qualificada. Por essas razões, saíram quatro atletas e estão chegando novos quatro reforços, para que a gente possa qualificar cada vez mais o elenco e entrar forte na competição. Vamos brigar forte pelo acesso, que é o nosso maior objetivo", disse Helinho, que também não revelou quando deve ser anunciados os reforços.

O Castanhal está no grupo A2, junto à Tuna Luso, 4 de Julho-PI, Fluminense-PI, Juventude-MA, Moto Club-MA, Pacajus-CE e Tocantinópolis-TO. Os quatro primeiros colocados avançam à segunda fase. A partir daí são jogos mata-mata (ida e volta), até a final da Série D do Brasileirão.