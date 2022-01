Presidente do Castanhal avalia campanha na Copinha e destaca classificação: 'Nunca tinha acontecido'

O Castanhal foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior na última quarta-feira (12) pelo Novorizontino-SP, na segunda fase. Pela primeira vez na história, a equipe do Japiim, que tem conquistado resultados positivos na base, com direito ao título do Parazão sub-20 de 2018, que deu a vaga nesta edição da Copinha ao clube.

No grupo 10 do torneio, o Castanhal ficou em segundo lugar, com duas vitórias -sobre o anfitrião da chave, o XV de Jaú e o Mixto-MT -, e uma derrota, para o Grêmio, um dos maiores times da competição. Aliás, o Tricolor Gaúcho foi eliminado justamente pelo algoz do Japiim.

A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Castanhal, Hélio Paes, que avaliou a participação do clube paraense na Copinha:

"Foi muito positivo. A equipe conseguiu o objetivo maior que era classificar de fase, coisa que nunca tinha acontecido. E o principal foi os resultados individuais, os clubes terem procurado informações dos nossos jogadores. Tem novidades que serão concretizadas devido à Copinha, estamos aguardando para oficializar algumas situações. Esta semana que vem devemos anunciar", contou Helinho.

Bragantino

A reportagem buscou contato com o presidente do Bragantino, Paulo Corrêa. Representante do outro clube paraense que disputou a competição, Paulo não respondeu sobre a avaliação da participação do Tubarão no torneio. O Bragantino estava no grupo 18 e foi eliminado com um empate e duas derrotas.