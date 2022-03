Presidente do Bragantino fala sobre dificuldades com a paralisação do Parazão: ‘Desgaste mental’

O Bragantino foi um dos clubes que teve um de seus jogadores envolvidos na polêmica, que resultou na paralisação do Parazão por cerca de uma semana. Em contato com a equipe de esportes de OLiberal.com, o presidente do clube, Cláudio Wagner falou que esse período de suspensão foi de muito estresse mental e despesas.

“O [lado] negativo foi que teve o aumento da despesa, na alimentação e na folha salarial, viagens para Belém, hospedagem, advogado para o clube e atleta, esses foram os prejuízos financeiros. Além disso, aquele desgaste mental que colocou o Bragantino como se fosse amador, como se não trabalhássemos corretamente e não foi isso”, relatou Cláudio Wagner.

Apesar de todo o cansaço com o imbróglio, o presidente do clube também ressaltou que o período foi importante para ajustar algumas coisas no time, como por exemplo, recuperar jogadores lesionados.

“Nós estávamos com três atletas no DM e conseguimos recuperar esses jogadores. [Com o curto intervalo dos jogos], a gente acreditava que o público ia ser muito menor do que vai ser agora no domingo. Depois de toda essa batalha na justiça, acredito que a gente vá ter uma receita melhor”, afirmou o presidente.

O Bragantino vai retornar nas quartas de final do Parazão contra a Tuna Luso, no próximo domingo (20), no Diogão, em Bragança. O principal objetivo do Tubarão é conquistar uma vaga na Série D do Brasileirão.

O técnico interino do time, Marquinhos Taíra contou que para o jogo contra a Tuna, a equipe trabalhou bastante a posse de bola e a confiança.

“Nossa equipe volta bastante motivada depois de uma grande vitória contra o Independiente, que nos deu a classificação. Vamos em busca de fazer um grande jogo em casa, para sairmos com a vantagem pro jogo da volta”, disse o técnico.

Agenda

Bragantino e Tuna se enfrentam no próximo domingo (20), às 15h30, no Diogão, em Bragança. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.