Presidente do Amazônia afirma ter seguido protocolo de viagem e por isso não atravessou ponte a pé

A partida entre Amazônia x Itupiranga, pela última rodada do Parazão, estava marcada para ocorrer neste sábado (26), às 15h30, no CT do Remo, em Outeiro, mas a maré baixa, fez com que os ônibus dos clubes não pudessem atravessar para Outeiro e por isso a partida foi adiada, junto com os outros jogos da rodada, para que se mantenha a isonomia da competição. Mas os jogadores e comissão técnica do Itupiranga atravessaram 800 metros da ponte comas bagagens nas costas, porém, o Amazônia se recusou a fazer o mesmo e o presidente do clube, Walter Lima, informou que esse tipo de travessia não estava no protocolo de viagem do "Sapo Doido" e por isso decidiu permanecer no local.

A equipe de O Liberal conversou com Walter Lima, que lamentou o ocorrido, porém, afirmou que está amparado, pois isso não fazia parte do protocolo de viagem e que isso causaria desgastes nos atletas.

“Eu lamento muito que por essa situação, tenha que cancelar toda a rodada, foi algo relacionado à natureza e isso causa um prejuízo a todos, inclusive ao Amazônia, pois teremos mais dias para ficar em hotel, treinamentos, deslocamento, alimentação. Chegamos antes do horário definido, mas mesmo assim ficou inviável para que as duas delegações seguissem de forma correta para o local do jogo de um campeonato profissional, seguimos o protocolo de viagem e esperamos um posicionamento da FPF", disse. Por outro lado, o presidente do Itupiranga, Fábio Barata, em entrevista à TV Cultura, disse que era importante terminar a rodada e que todos os atletas queriam jogar, por isso resolveram seguir caminhando a pé com a bagagem do time.

"Chegamos no horário correto, encontramos a delegação do Amazônia e resolvemos atravessar pela ponte a pé, quando chegamos do outro lado, recebemos a notícia do cancelamento. Estávamos no caminho e no horário", falou. Barata afirma que tentou levar o jogo para a Curuzu, juntamente com o Amazônia, mas que o diretor de competições da FPF, Del Filho, vetou, por não estar no prazo de 48h. "Isso era uma situação prevista, que gera todo um desgaste à população de Outeiro todos os dias, procuramos a FPF para mudar a partida para a Curuzu ou Estádio Edilson Abreu, em Santa Izabel (PA), mas o diretor da FPF, Del Filho, informou que não podia mudar, somente 48 horas antes da partida", falou.

Até o momento a FPF ainda não divulgou se Amazônia x Itupiranga será mantido para o CT do Remo no dia 6 de março ou se mudará de local.