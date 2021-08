Presidente da FPF está no Rio de Janeiro e participa da Assembleia Geral da CBF

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Adelcio Torres, está no Rio de Janeiro (RJ), para uma reunião geral com todos os representantes de federações de futebol do Brasil, que será realizada na tarde desta terça-feira (3), na sede da CBF.

Algumas situações serão colocadas pela instituição que comanda o futebol nacional, que vive uma crise com a saída de Rogério Caboclo da presidência e permanência do paraense Coronel Nunes de forma interina. Outro ponto que será discutido na reunião é a situação do retorno da torcida aos estádios e apreciação de como está caminhando a situação em cada estado.