Presidente da Fifa responde Trump, 'ignora' brasileiros e aponta favoritos ao Mundial de Clubes

Gianni Infantino e Donald Trump, presidentes da Fifa e dos Estados Unidos, respectivamente, se encontraram nesta sexta-feira, na Casa Branca, em Washington D.C Questionado sobre os favoritos ao Mundial de Clubes, que será disputado no país norte-americano em junho deste ano, o mandatário italiano 'ignorou' os clubes brasileiros e apontou quatro europeus como sendo os maiores postulantes a conquistarem o torneio.



"Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. São os maiores e estão sempre lá, e esses clubes são multinacionais, têm jogadores de todos os países", afirmou Infantino. O encontro, na Sala Oval da sede do governo dos Estados Unidos, serviu para estreitar as relações entre Fifa e Donald Trump, além de apresentar ao novo governante americano o troféu da competição.



A Europa é o continente com o maior número de representantes na competição, com 12 clubes. Já o Brasil, que não foi lembrado pelo presidente da Fifa entre os favoritos, é o país com o maior número de clubes, com quatro. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputarão, a partir de junho, o primeiro Mundial de Clubes.

Dos quatro citados por Infantino como favoritos e que "sempre estão lá", se referindo às principais competições, apenas o Paris Saint-Germain nunca conquistou o Mundial, seja no formato Intercontinental - disputado até 2004 - ou no adotado em 2000 e entre 2005 e 2023. A equipe francesa é também a única, dentre os quatro citados pelo presidente da Fifa, a não ter conquistado a Champions League em sua história.

O PSG é também aquele que enfrentará um clube brasileiro na primeira fase, dentre aqueles citados por Infantino. No Grupo B, a equipe de Luís Enrique encara o Botafogo. Mas poderá enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final, caso termine em primeiro no grupo e os brasileiros em segundo, ou vice-versa.

O Mundial de Clubes de 2025 é o primeiro em que a Fifa adotará o novo formato, com 32 clubes, e disputado a cada quatro anos. Desde 2024, o antigo passou a ser chamado de Intercontinental, em que o europeu classificado só disputa uma partida no torneio.

Veja como ficaram os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami;

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders;

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica;

Grupo D: Flamengo, Espérance, Chelsea e Leon;

Grupo E: River Plate, Urawa Reds Diamonds, Monterrey e Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns;

Grupo G: Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus;

Grupo H: Real Madrid , Al Hilal, Pachuca e Salzburg.