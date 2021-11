Posição de Rodinei em jogada do gol do Grêmio irrita torcida do Flamengo

Com o Flamengo vencendo por 2 a 0 e com um jogador a mais na Arena, o Grêmio precisou de cerca de 30 segundos para dar a saída de bola e a bola chegar até Borja, que fez 2 a 1 aos 30 minutos da etapa final. Foi o começo da reação do Tricolor, que buscou o empate em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

A posição de Rodinei no início deste lance gerou grande repercussão, afinal, o lateral-direito estava fora de campo, próximo a Renato Gaúcho na área técnica quando o árbitro autorizou o reinício do jogo. Com a bola rolando, o lateral saiu em disparada para tentar recompor a defesa, mas Ferreirinha fez a jogada pelo lado onde o camisa 20 do Flamengo atua, e Borja apareceu na área e marcou.

Segundos antes, o Grêmio já havia tentado recomeçar a partida, mas o árbitro Bráulio Machado pediu para ser refeita pois três jogadores do Flamengo ainda estavam no campo de ataque, voltando após a comemoração do segundo gol de Vitinho. Com eles de volta ao campo de defesa, o reinício foi autorizado.