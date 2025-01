Portuguesa x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/01) pelo Paulistão

Portuguesa x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 5° rodada do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Paulo Machado de Carvalho, a Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa SP x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pelo UOL Play, pelo Nosso Futebol, pela Zapping TV e pela CazéTV, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Portuguesa é a lanterna do Grupo B do Paulistão 2025 e acumula apenas 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o São Paulo lidera invicto o Grupo C do Campeonato Paulista com 2 vitórias, 1 empate, 4 gols marcados e 1 gol sofrido.

Portuguesa-SP x São Paulo: prováveis escalações

Portuguesa: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Cristiano; Maceió, Jajá Silva (Daniel Júnior) e Henrique Almeida (Renan Peixoto). Técnico: Cauan de Almeida.

São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla, Marcos Antônio e Alves; Erick, André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa (SP) x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 21h35