Portugal x Eslovênia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/07) pela Eurocopa

Portugal x Eslovênia disputam hoje, segunda-feira (01/07), as oitavas de final da Eurocopa. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Eslovênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela Amazon Prime Video, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A seleção portuguesa já soma vitória de 2 a 1 sobre República Tcheca, outra de 3 a 0 contra a Turquia e uma derrota de 2 a 0 para a Geórgia.

Já a Eslovênia passou por empates de 1 a 1 com Dinamarca e com a seleção sérvia, bem como um empate sem gols com a seleção inglesa.

Portugal x Eslovênia: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Eslovênia: Oblak; Zan Karnicnik, Drkusic, Jaka Bijol, Balkovec; Petar Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Jan Mlakar; Andraz Sporar, Benjamin Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Eslovênia

Campeonato Europeu - Eurocopa

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/Horário: 01 de julho de 2024, 16h